Зеленський про зустріч зі спецпредставницею США Пріцкер: «Обговорили кроки для стійкості»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

За його словами, під час зустрічі «детально обговорили, яких кроків потребуємо для стійкості».

«Дуже очікуємо рішення Конгресу щодо подальшої підтримки України – підтримки, яка має значення не лише для нас, а й для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права. Цю битву маємо виграти, і я дякую всім в Америці – усім, хто допомагає нам берегти свободу», – розповів він у своєму відеозверненні.

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Зеленський повідомив, що також обговорив з Пенні Пріцкер підготовку до саміту в Давосі.

«Там буде і важлива зустріч щодо Формули миру, багато перемовин щодо економічного посилення України, нашої відбудови, наших оборонних партнерств із провідними країнами та компаніями», – додав президент.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер 12 січня прибула з візитом до Києва. Це вже її другий приїзд до України після призначення на цю посаду.

Цей візит відбувається на тлі затримки допомоги Україні з боку Заходу. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.