Зеленський поспілкувався з президенткою Швейцарії: йшлося про підготовку до зустрічі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю швейцарською колегою Віолою Амхерд.

«У телефонному режимі поспілкувався з Віолою Амгерд – президенткою Швейцарської Конфедерації, федеральним радником, керівником Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії», – розповів він, додавши, що привітав її з початком президентського терміну.

Президент висловив радість щодо того, що діалог між Україною та Швейцарією стає «дедалі динамічнішим».

«Подякував Швейцарії за непохитну підтримку нашого державного суверенітету й територіальної цілісності. Окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української формули миру й організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня», – перелічив Зеленський питання, які були обговорені.

У цьому контексті, за його словами, президенти обговорили підготовку до зустрічі радників щодо формули миру для України в Давосі.

«Насамкінець скоординували план двосторонніх заходів у найближчому майбутньому», – резюмував він.

У неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української формули миру. У цій зустрічі планують взяти участь понад 80 делегацій.

Раніше, 22 грудня, Швейцарія доєдналась до санкцій проти РФ, які містяться у 12-му пакеті, який нещодавно ухвалив Європейський Союз.