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Зеленський поспілкувався з президенткою Швейцарії: йшлося про підготовку до зустрічі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю швейцарською колегою Віолою Амхерд
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю швейцарською колегою Віолою Амхерд

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своєю швейцарською колегою Віолою Амхерд.

«У телефонному режимі поспілкувався з Віолою Амгерд – президенткою Швейцарської Конфедерації, федеральним радником, керівником Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії», – розповів він, додавши, що привітав її з початком президентського терміну.

Президент висловив радість щодо того, що діалог між Україною та Швейцарією стає «дедалі динамічнішим».

«Подякував Швейцарії за непохитну підтримку нашого державного суверенітету й територіальної цілісності. Окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української формули миру й організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня», – перелічив Зеленський питання, які були обговорені.

У цьому контексті, за його словами, президенти обговорили підготовку до зустрічі радників щодо формули миру для України в Давосі.

«Насамкінець скоординували план двосторонніх заходів у найближчому майбутньому», – резюмував він.

У неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української формули миру. У цій зустрічі планують взяти участь понад 80 делегацій.

Раніше, 22 грудня, Швейцарія доєдналась до санкцій проти РФ, які містяться у 12-му пакеті, який нещодавно ухвалив Європейський Союз.

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