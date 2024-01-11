Президент Латвії анонсував новий пакет допомоги Україні

Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги, повідомив президент країни Едгарс Рінкевичс 11 січня на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Ризі.

«Я сьогодні поінформував президента України про наступний пакет допомоги, який включає гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, ракети протиповітряної оборони, міномети, всюдиходи, ручні гранати, гелікоптери, дрони, генератори, засоби зв’язку, екіпірування», – сказав він.

Крім того, за його словами, Латвія ініціювала створення коаліції дронів для України в переговорному форматі «Рамштайн». Також президент Латвії додав, що його країна розгляне питання закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський подякував за новий пакет допомоги і заявив, що представники оборонних секторів України і Латвії укладають нові домовленості щодо співпраці.

За його словами, Україна цього року докладе «максимум зусиль» разом з усіма партнерами, щоб створити «новий арсенал Європи» – виробничу співпрацю такого рівня, який забезпечить недопущення російських агресій.

«Ми всі в Європі – від заходу до сходу, від півночі до півдня – потребуємо значно продуктивнішої роботи оборонних секторів наших держав. Європа має навчитися бути самодостатньою у своєму захисті», – сказав президент.

«Росія зважає лише на силу. І нам усім у Європі потрібна саме така сила», – додав він.

Під час поїздки країнами Балтії Зеленський також відвідав Литву (10 січня) і раніше сьогодні Естонію. Під час візитів надійшли нові обіцянки довгострокової допомоги від обох країн. Вільнюс пообіцяв близько 200 мільйонів євро протягом наступних трьох років, Естонія оголосила про допомогу в 1,2 мільярда євро до 2027 року.