Зеленський прибув до Латвії, де зустрівся з президентом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії – про це 11 січня повідомила його пресслужба та міністр закордонних справ балтійської країни Кріш’яніс Каріньш.

«Теплі вітання моїм друзям Володимиру Зеленському та (міністру закордонних справ – ред.) Дмитру Кулебі у Ризі! Латвія рішуче підтримує боротьбу України за свободу та незалежність», – написав дипломат на своїй сторінці X.

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Пресслужба Зеленського оприлюднила відео його зустрічі з президентом Латвії Едгарсом Ринкевичсом.

Раніше пресслужба Ринкевичса анонсувала, що він зустрінеться із Зеленським у своїй резиденції Ризькому замку.

Сьогодні ж Зеленський відвідав Естонію у ході своєї поїздки країнами Балтії. Напередодні, 10 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви Вільнюса з візитом, про який заздалегідь не оголошувалося.

Країни Балтії надають Україні підтримку в її опорі російському вторгненню.