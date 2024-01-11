Зеленський прокоментував просування переговорів про перемир’я, а лідер Естонії визнав – такі розмови проходять «за лаштунками»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Італією щодо припинення війни не було, водночас президент Естонії Алар Каріс визнав, що мирні пропозиції обговорюються «за лаштунками».

«Переговорів з Італією на будь-якому рівні не було. Щодо тих чи інших бойових планів – все вирішується в кабінетах України. Боротьба наша буде на користь України. Поки що це відбувається саме так», – сказав він на прессконференції в Талінні, відповідаючи на запитання щодо того, що нині Італія нібито просуває переговори щодо припинення війни, а США хочуть уточнити в України план війни.

У свою чергу, президент Естонії Алар Каріс заявив, що мирні пропозиції щодо припинення майже дворічного російського вторгнення обговорюються «за лаштунками».

«Є певні люди, які намагаються тестувати мене і Зеленського в тому, що стосується перемир’я і виправдання війни…Люди це випробовують не під час офіційних зустрічей, а обговорюють це за лаштунками для того, щоб проаналізувати настрої. Наша відповідь – мир буде тоді, коли Україна переможе у війні. Але цей тиск, так, він може бути», – сказав Калас.

Як повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела, помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, ймовірно, в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі запросить у президента України Володимира Зеленського більш конкретний план ведення війни з Росією. За словами одного із співрозмовників агентства, українські військові розробляють план на 2024 рік, а Вашингтон хоче визначити, як йому краще скоординувати свою підтримку. Водночас Білий дім стурбований повідомленнями про ймовірні розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Також напередодні міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що настав час для дипломатії, щоб «прокласти шлях до миру між Росією і Україною».

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У грудні газета The New York Times з посиланням на джерела писала, що Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир’я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Повідомляється, що ще рік тому, восени 2022 року, Путін нібито цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на Харківщині.