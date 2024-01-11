Сейм Латвії ухвалив остаточне рішення про націоналізацію «Будинку Москви»

Сейм Латвії 11 січня ухвалив у остаточному читанні законопроект, який передбачає націоналізацію так званого «Будинку Москви», розташованого в Ризі.

«Будинок Москви» є власністю уряду російської столиці через державне унітарне підприємство «Московський центр міжнародного співробітництва».



Як сказано у законопроєкті, право розпоряджатися будівлею отримає уряд Латвії, який до 31 березня має визначитись з його подальшою долею. Не виключено, що будівлю продадуть на аукціоні, а отримані кошти відправлять на допомогу Україні, повідомляє RUS.TVNET.

Розгляд законопроєкту ініціювала комісія Сейму з питань нацбезпеки. Вона дійшла висновку, що під прикриттям культурних заходів у «Будинок Москви» відбувалися політичні схваленому документі зазначається, що «Будинок Москви» перестане існувати як «символ російської політики щодо співвітчизників, що запобігатиме загрозі державному ладу та національній безпеці Латвії».



Після 24 лютого 2022 року, як повідомляється, санкції, запроваджені через російське вторгнення в Україну, зокрема щодо московської влади, ускладнили роботу «Будинку Москви», але не повністю припинили її. Приміщення в будівлі, як і раніше, здавалися в оренду, у тому числі особам, яких влада Латвії підозрює в підтримці політики Росії. Згідно з ухваленим законом, орендарі мають виїхати з будівлі протягом семи днів.