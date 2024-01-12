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Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пріцкер прибула до Києва

Це вже другий візит Пенні Пріцкер до Києва на посаді спецпредставниці США з питань економічного відновлення України
Це вже другий візит Пенні Пріцкер до Києва на посаді спецпредставниці США з питань економічного відновлення України

До Києва прибула спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер і представники приватного бізнесу США, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер та керівників приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення», – написала вона в соціальній мережі Х.

У свою чергу, Пенні Пріцкер вже повідомила про «змістовну дискусію з українськими урядовцями та представниками приватного сектору щодо практичних кроків для збільшення експорту України та відновлення її економічної життєздатності».

Напередодні спецпредставниця США з питань економічного відновлення з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським обговорила підтримку США та Польщі для економічного відновлення України.

«Ми зосередилися на експорті України на світові ринки, економічній допомозі, потребах України в оборонному виробництві та щедрій підтримці біженців з боку Польщі», – повідомила Пріцкер у соцмережі Х.

Це вже другий візит спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер до Києва після призначення її на цю посаду.

Цей візит відбувається на тлі затримки допомоги Україні з боку Заходу. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

Крім того, у грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.

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