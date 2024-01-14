Цивільні в РФ, найімовірніше, відчують вплив війни на охорону здоровʼя – британська розвідка

Російське цивільне населення з високим ступенем імовірності відчує вплив війни, яку Москва веде проти України, на систему охорони здоровʼя, йдеться у поширеному 14 січня звіті британської розвідки.

На думку фахівців, яка ґрунтується на репортажах у російських засобах інформації, війна «значною мірою» ускладнить доступ росіян до медичних послуг, оскільки в лікарнях лікують поранених, при цьому кількість цивільних медичних установ по всій країні скорочують через брак персоналу, а вся сфера загалом має проблеми через санкції.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, назвавши метою своїх дій «демілітаризацію та денацифікацію». Ці ж тези президент РФ Володимир Путін повторив 14 грудня на «прямій лінії» і пресконференції для російських та іноземних ЗМІ.

«Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються. Це демілітаризація та денацифікація України та її нейтральний статус», – сказав російський лідер.