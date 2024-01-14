Зеленський і його команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту – глава ОПУ

Чинна влада України не погодиться на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України. Про це в Давосі за результатами обговорень української Формули миру, що відбулись на рівні політичних і безпекових радників, заявив глава Офісу українського президента Андрій Єрмак, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість», – наголосив Єрмак.

Підбиваючи підсумки четвертого раунду перемовин щодо українського плану завершення війни, що об'єднав понад 80 країн та організацій з Європи, Азії, Глобального Півдня, глава Офісу президента відзначив, що у всіх учасників – спільне бачення загальних принципів формули миру, які стосуються незалежності, територіальної цілісності України та статуту ООН. Щодо деталей плану, Єрмак зауважив, що «буде неправдою, якщо я скажу, що всі позиції – абсолютно однакові».

«Важливо, що всі країни, які долучаються (до дискусій – ред.) справді й відверто хочуть взяти участь і допомогти покласти край цій війні та встановити мир. Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід... І це добре, тому що універсальна формула й план - це поєднання різних позицій і зусиль, але, знову ж таки, базуючись на головних принципах, на які спирається міжнародне право та статут ООН», – зазначив чиновник.

Коментуючи подальшу підтримку України її партнерами, зокрема Сполученими Штатами і Євросоюзом, топпосадовець зазначив, що «позитивно» оцінює перспективи щодо виділення американським Конгресом понад 60 мільярдів доларів на фінансування військових потреб України і 50 мільярдів євро макрофіну для неї – Євросоюзом.

«Думаю, за ці два роки (повномасштабної війни – ред.) ми продемонстрували суть української нації і те, якою вона може бути. Звичайно, з допомогою наших партнерів і друзів. Вірю, що ця підтримка триватиме», – зазначив глава ОПУ.

Єрмак також запевнив, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок.

«Партнери вже знають нас і нашу позицію, й поважають її... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму», – резюмував посадовець.

Раніше, 14 січня, у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».

Водночас 27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

22 вересня 2023 року Україна отримала від Євросоюзу восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.