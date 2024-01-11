«Є питання часу, ми працюємо»: у Держдепартаменті впевнені, що Конгрес виділить допомогу Україні

У Державному департаменті Сполучених Штатів переконані, що Конгрес виділить кошти для фінансування військових потреб України на 2024 рік. Про це журналістам сказав помічник державного секретаря у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми впевнені, що цей додатковий внесок буде схвалено. Наразі це (затримка – ред.) пов’язано з іншими проблемами. Те, що я чую від Конгресу, свідчить про наявність переважної підтримки України як у Сенаті, так і в Палаті представників», – зазначив американський посадовець.

Водночас представник Держдепартаменту не поточнював, скільки часу можуть зайняти пошуки компромісу в Конгресі, що призвів би до схвалення запиту президента Джо Байдена на термінове фінансування потреб національної оборони, який включає, зокрема, понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

«Є питання часу, але ми працюємо над цим з українцями. І ми, вірю, зможемо надати допомогу, якої потребує Україна. Ми робимо це з нашими європейськими партнерами… Ми повинні переконатися, що Україна виграє війну. Це наша ціль. І ми прагнемо її підтримувати й працювати з нею, щоб цієї мети досягти», – резюмував О’Браєн.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

8 січня законодавці повертаються до роботи після різдвяної перерви, й очікується, що питання бюджету на новий рік стане предметом інтенсивних переговорів. Для того, щоби уникнути нової загрози «урядового шатдауну» частина бюджету має бути ухвалена до 19 січня, інша частина – до 2 лютого.