США: опонент Трампа Кріс Крісті вийшов із боротьби за висунення в президенти

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив про вихід із боротьби за висунення в президенти США від Республіканської партії. Це відбулося за кілька днів до кокусів в Айові, якими традиційно відкривається кампанія праймериз, в ході якої буде визначено кандидата від республіканців.

Явним фаворитом залишається колишній президент Дональд Трамп. Крісті виступає проти його висування. Свій вихід із гонки він пояснив прагненням завадити висуванню Трампа у президенти. Крісті вважає, що зняття його кандидатури допоможе іншим суперникам Трампа на праймеріз.

Раніше Крісті був у добрих стосунках із Трампом, проте згодом почав різко критикувати колишнього президента, називаючи його загрозою для демократії. Однак кампанія Крісті не привабила значної частини прихильників – за опитуваннями, його рейтинг не перевищував 4%.

Після виходу Крісті з гонки на пост президента від республіканців претендують 5 людей. Більш-менш серйозні шанси на висування, за оцінками спостерігачів, мають три – крім Трампа, це колишній представник США в ООН Ніккі Гейлі і губернатор Флориди Рон Десантіс. Їхні рейтинги приблизно однакові, Трамп, за опитуваннями, випереджає їх на десятки відсотків. Його опоненти, однак, сподіваються на успіх у штатах, де праймеріз проходять рано, таких як Айова та Нью-Гемпшир, щоб згодом спробувати переламати хід кампанії.

Верховний суд США у лютому має почати розглядати питання про те, чи має Трамп у принципі право брати участь у виборах – після того, як у штатах Колорадо та Мен суди вирішили не допускати його до праймериз. У багатьох інших штатах суди ухвалили рішення на користь Трампа.

Серед демократів чинний президент Джо Байден фактично не має конкурентів.