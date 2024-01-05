Верховний суд США розгляне апеляцію Трампа щодо дискваліфікації його у Колорадо

Верховний суд США заявив 5 січня, що вирішить, чи можна колишнього президента Дональда Трампа не допустити до виборів через його спроби скасувати свій програш на виборах 2020 року.



Суд вперше розгляне значення положення 14-ї поправки, що забороняє деяким особам, які «брали участь у заколоті», обіймати державні посади.



Також судді визнали необхідність швидко схвалити рішення, призначивши усні аргументи на початок лютого. Праймеріз у Колорадо заплановано на 5 березня.

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Суд у Колорадо 19 грудня дійшов висновку, що Трамп був причетний до заколоту 6 січня 2021 року, коли його прихильники увірвалися до будівлі Конгресу з метою зірвати сертифікацію результатів президентських виборів, а отже, він не має права обиратися, відповідно до 14-ої поправки до Конституції. Подібні позови розглядалися у кількох штатах.

Після протилежних рішень судів кількох штатів останньою інстанцією вирішення цього питання залишається Верховний суд США.