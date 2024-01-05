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Верховний суд США розгляне апеляцію Трампа щодо дискваліфікації його у Колорадо

Таким чином,  суд погодився розглянути апеляцію Дональда Трампа, яку він подав раніше цього тижня. 
Таким чином,  суд погодився розглянути апеляцію Дональда Трампа, яку він подав раніше цього тижня. 

Верховний суд США заявив 5 січня, що вирішить, чи можна колишнього президента Дональда Трампа не допустити до виборів через його спроби скасувати свій програш на виборах 2020 року.

Суд вперше розгляне значення положення 14-ї поправки, що забороняє деяким особам, які «брали участь у заколоті», обіймати державні посади.

Також судді визнали необхідність швидко схвалити рішення, призначивши усні аргументи на початок лютого. Праймеріз у Колорадо заплановано на 5 березня.

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Суд у Колорадо 19 грудня дійшов висновку, що Трамп був причетний до заколоту 6 січня 2021 року, коли його прихильники увірвалися до будівлі Конгресу з метою зірвати сертифікацію результатів президентських виборів, а отже, він не має права обиратися, відповідно до 14-ої поправки до Конституції. Подібні позови розглядалися у кількох штатах.

Після протилежних рішень судів кількох штатів останньою інстанцією вирішення цього питання залишається Верховний суд США.

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