США: суд у Колорадо дискваліфікував Трампа як кандидата у президенти

Верховний суд штату Колорадо дискваліфікував Дональда Трампа як кандидата у президенти США і заборонив йому брати участь у праймеріз штату. Суд мотивував своє рішення причетністю Трампа до подій 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників увірвався до приміщення Конгресу з метою зірвати сертифікацію результатів президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

Рішення стосується праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня, але може вплинути на статус Трампа в штаті на загальних виборах 5 листопада.

Це рішення ухвалили у відповідь на позов, поданий групою виборців у Колорадо, які стверджували, що колишній президент Дональд Трамп, який виставив свою кандидатуру на президентських виборах наступного року, не має права обиратися у президенти, відповідно до 14-ої поправки до Конституції.

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У ній йдеться про те, що людина, яка в минулому склала присягу на вірність Сполученим Штатам як посадова особа, не може обиратися і не може обіймати державні посади на федеральному і штатному рівні, якщо вона була причетна до заколоту чи повстання проти США.

Суд нижчої інстанції в Колорадо відмовив у позові на підставі того, що в Конституції чітко не говориться, що заборона стосується посади президента.

Верховний суд штату не погодився з такою інтерпретацією Конституції. Він дійшов висновку про причетність Дональда Трампа до заколоту і про те, що конституційна заборона поширюється і на потенційних кандидатів у президенти.

«Президент Трамп підбурював і заохочував насильство й незаконні акції, метою яких був зрив процедури мирної передачі влади», – йдеться у рішенні суду. Він відклав набрання чинності цим рішенням до 4 січня для того, щоб дати можливість Дональду Трампу оскаржити його у Верховному суді країни.

Представники передвиборного штабу Дональда Трампа заявили про намір подати апеляцію і засудили рішення суду в Колорадо як спробу втручання у виборчий процес з метою позбавити виборців штату можливості проголосувати за кращого для них кандидата. Представник позивачів назвав ухвалу суду «не тільки історичною і справедливою, а й необхідною для захисту майбутнього демократії в нашій країні».

Рішення суду було сенсаційним, оскільки досі спроби дискваліфікувати Дональда Трампа, зроблені у двох штатах, відкинули місцеві суди на процедурних підставах. Якщо рішення Верховного суду Колорадо не буде скасоване Верховним судом країни, то у противників Трампа в інших штатах з’явиться можливість не допустити внесення його імені до виборчих бюлетенів. Подібний позов до Трампа розглядає Верховний суд Мічигану.