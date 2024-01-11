США «розчаровані» політикою Угорщини щодо України, закликають ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Сполучені Штати «розчаровані» політикою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України і очікують, що Будапешт виконає свою обіцянку не бути останнім, хто ратифікував вступ Швеції до НАТО, заявив 11 січня високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн висловив розчарування тим, що Орбан «вирішив триматися осторонь в Європейському союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців».

«Ми хотіли б бачити Угорщину конструктивним партнером», – додав він на брифінгу 11 січня.

Угорщина, член Європейського союзу і НАТО, послідовно критикує військову допомогу Україні під різними приводами. У жовтні 2023 року Орбан заявив, що його країна продовжує спілкування з Росією «заради миру».

Наприкінці серпня минулого року Віктор Орбан під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО.

У відповідь на це в МЗС заявили, що «Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом».

Угорщина разом із Туреччиною затримує заявку Швеції на вступ до НАТО.