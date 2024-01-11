МЗС: Кулеба і Єрмак наприкінці січня в Ужгороді зустрінуться з Сійярто

На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, повідомив Радіо Свобода речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.

«Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин», – розповів представник МЗС.

Наприкінці грудня Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сійярто. Тоді він повідомив про роботу «над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому».

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Угорщина послідовно критикує військову допомогу Україні під різними приводами. У жовтні 2023 року Орбан заявив, що ого країна продовжує спілкування з Росією «заради миру».

Наприкінці серпня минулого року Віктор Орбан під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО.

У відповідь на це в МЗС заявили, що «Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.