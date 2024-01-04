Угорщина у 2024 році: Повернення «Старшого брата»?

(Рубрика «Точка зору»)

Яким буде вплив Угорщини на Європейський союз? Навіщо угорській владі новий закон про захист суверенітету? Про це роздумує Пабло Горонді – головний редактор Szabad Europa (Угорської служби Радіо Свобода) у своєму прогнозі для держави на 2024 рік.

У критиків може з’явитися спокуса повірити, що «Великий брат» спостерігатиме за угорцями у 2024 році так, як ніколи з часів падіння комунізму.

Експерти ООН і Ради Європи розкритикували закон через побоювання, що він може бути використаний урядом, «щоб змусити замовкнути й стигматизувати незалежні голоси та опонентів»

Новий закон про захист національного суверенітету дозволить Управлінню із захисту суверенітету, створеному цим документом, проводити розслідування та вимагати інформацію майже від будь-якої організації в Угорщині, яка отримує іноземне фінансування. Йдеться про громадські організації, політичні партії, приватний бізнес, медіа – фактично будь-кого, хто, як вважається, здійснює діяльність (включно з «маніпулюванням інформацією та дезінформацією») в інтересах іноземного «органу, організації чи особи».

Експерти ООН і Ради Європи розкритикували закон через розпливчасті формулювання, відсутність судового нагляду та побоювання, що він може бути використаний урядом, «щоб змусити замовкнути й стигматизувати незалежні голоси та опонентів».

Кандидатура голови Офісу із захисту суверенітету має бути призначена на шестирічний термін прем’єр-міністром Віктором Орбаном і президенткою Каталін Новак до 1 лютого. Це дозволить новій владі проводити розслідування та оприлюднювати висновки напередодні одночасних виборів до Європейського парламенту та муніципальних органів Угорщини на початку червня, що може вплинути на їхні результати.

В останніх інтерв’ю Орбан сказав, що він хоче «виправити Європейський союз» і що «потрібно протистояти Брюсселю»

Відповідаючи на запитання Угорської служби Радіо Свобода, деякі експерти сказали, що побоювання щодо нового впливу перебільшені, і що уряд, швидше за все, використовуватиме його як загрозу, що нависатиме над опонентами, а не як прямий інструмент для репресій – принаймні доти, доки не почне вважати посилення контролю доцільним чи політично необхідним.

Тим часом на міжнародній арені Угорщина у липні перейме шестимісячне головування в Раді Європейського союзу. Це станеться через кілька тижнів після голосування щодо визначення складу нового Європейського парламенту.

Євродепутати від партії Орбана «Фідес» (Fidesz) вийшли з правоцентристського блоку Європейської народної партії у 2021 році і з того часу не приєднувалися до інших партій, хоча деякі спостерігачі очікують, що вони приєднаються до більш євроскептичних і націоналістичних Європейських консерваторів і реформістів.

Влада Угорщини може ускладнити прогрес у питаннях, проти яких виступає Орбан, як-от початок переговорів про вступ України до ЄС

Орбан роками пророкував прорив більш радикальних правих сил у Європі. Але хоч це й сталося в Італії, Нідерландах і Словаччині, експерти припускають, що цього недостатньо, щоб «посприяти» суттєвим змінам у Європейському парламенті, де правоцентристи та лівоцентристи мають і надалі становити явну більшість.

Через червневі вибори діяльність Європейського парламенту спочатку буде обмеженою, а обрання президента Європейської комісії може виявитися складним. Однак Орбан говорить в останніх інтерв'ю, що він хоче «виправити Європейський союз» і що «потрібно протистояти Брюсселю».

Так влада Угорщини може ускладнити прогрес у питаннях, проти яких виступає Орбан, як-от початок переговорів про вступ України до ЄС або можливе переобрання голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Пабло Горонді – головний редактор Szabad Europa (Угорської служби Радіо Свобода)

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