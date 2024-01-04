Білорусь у 2024 році: розширення ролі у війні з Україною та інтеграції з Росією офіційний Мінськ не планує?

(Рубрика «Точка зору»)

Як перемоги чи поразки Росії впливатимуть на ситуацію в Мінську? Наскільки ймовірними є кроки Москви до поглинання Білорусі? Про це у власних прогнозах на 2024 рік роздумує політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода Валерій Карбалевич.

Війна Росії проти України втягнула Білорусь на орбіту Москви сильніше, ніж будь-коли до цього. Але у 2024 році вона навряд чи стане частиною значно більшої країни на сході, і, швидше за все, не посилить свою поки що обмежену участь у збройному конфлікті з Україною.

Хоча наполегливі обійми Росії не ослабнуть, Кремль утримається від використання території Білорусі для будь-яких нових наземних атак

Найбільш ймовірний сценарій для Білорусі, де авторитарний Олександр Лукашенко цьогоріч відзначатиме 30-річчя свого правління, швидше за все, залишиться таким самим: жодного припинення тиску на всі форми інакомислення вдома, жодних кроків щодо введення військ в Україну. І хоча наполегливі обійми Росії не ослабнуть, Кремль утримається від використання території Білорусі для будь-яких нових наземних атак чи бомбардувань України.

Але війна в Україні – це непередбачувана карта, яка впливає на траєкторію розвитку Білорусі у близькій перспективі і далі. У найближчому майбутньому те, що станеться в Білорусі або з нею, значною мірою залежатиме від того, що відбуватиметься під час нападу Росії на Україну.

Якщо рівновага на фронті збережеться і підтримка Заходом України буде незмінною, ймовірним буде продовження статусу-кво для Білорусі. Країна зберігатиме прихильність до Росії, що відзначатиметься дипломатичною та політичною підтримкою. Підкріплена російськими кредитами оборонна промисловість Білорусі й надалі нарощуватиме виробництво.

Переважна більшість білорусів виступає проти прямого втягнення Білорусі у війну проти України

Білорусь продовжить мілітаризацію кордону з Україною, створюючи постійну загрозу для Києва та відволікаючи українські війська від східного та південного фронтів. Водночас Росія навряд чи використовуватиме територію Білорусі як стартовий пункт для нового наступу на Україну, як це було на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Якщо Росія переможе чи здобуде серйозні переваги (якщо, наприклад, Україну змусять брати участь у переговорах на умовах Москви, або актуальну на зараз лінію фронту почнуть вважати «міжнародним кордоном»), Лукашенко, зміцнюючи свої позиції всередині країни, отримає «дивіденди перемоги». Проте відносини між Білоруссю та Росією навряд чи кардинально зміняться.

Потенційно Москва може зробити серйозні кроки для поглинання Білорусі, звузивши її суверенітет та перетворивши її територію на плацдарм для нового нападу на Київ. Це посилить напругу із Заходом і посилить занепокоєння щодо тактичної ядерної зброї, яку, за словами Москви та Мінська, Росія передала Білорусі. Однак це виглядає малоймовірним через відсутність військової необхідності для Москви та зважаючи на проблеми, які Москва може створити на світовій арені.

Якщо Росія програє війну або зазнає значних поразок, які ослаблять Путіна, режим Лукашенка може зазнати економічних і політичних наслідків

Втрата Білоруссю суверенітету становила б великий ризик для Лукашенка та його режиму. Переважна більшість білорусів виступає проти прямого втягнення Білорусі у війну проти України. Ця фундаментальна відмінність відрізняє Білорусь від Росії, і втягнення Білорусі у війну може спровокувати політичну кризу в Білорусі – результату якої Москва воліла б уникнути.

Якщо Росія програє війну або зазнає значних поразок, які ослаблять Путіна, режим Лукашенка може зазнати економічних і політичних наслідків. Це може підштовхнути його до пошуку альтернативних глобальних союзників, що потенційно призведе до спроби нормалізації відносин із Заходом

Валерій Карбалевич – політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода

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