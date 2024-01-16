FT: Брюссель проводить аудит зброї, наданої країнами ЄС Україні

Брюссель проводить аудит того, скільки зброї країни-члени ЄС надали Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у відповідь на заяви про те, що деякі столиці не надіслали стільки, скільки могли б, повідомляє видання Financial Times.



Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) проводить аудит озброєнь, поставлених країнами-членами з лютого 2022 року, повідомили FT три дипломати ЄС, які ознайомили видання з планами. EEAS має намір представити результати перевірки в столицях до саміту лідерів ЄС 1 лютого.



За словами одного з дипломатів, аудит спиратиметься на інформацію, надану країнами-членами у відповідь на запити служби – це вже наткнулось на опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повні дані.

Читайте також: Допомога Україні «не є благодійністю» – Кулеба в інтервʼю CNN



Як пише FT, рішення про проведення аудиту було схвалено після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав порахувати і порівняти військові поставки країн ЄС Україні.



«Поставки зброї для України, заплановані на сьогоднішній день більшістю країн-членів ЄС, занадто малі. Нам [також] потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери для підтримки України цього року», – сказав Шольц журналістам минулого понеділка.

Його коментарі перегукуються з приватними висловлюваннями посадовців з інших країн ЄС щодо масштабів військових поставок, обіцяних іншими країнами-членами ЄС.



Згідно з дослідженням Інституту світової економіки в Кілі, Німеччина взяла на себе найбільші в ЄС зобов’язання щодо постачання озброєнь. Станом на 31 жовтня минулого року її зобов’язання склали понад 17 мільярдів євро – це приблизно в п’ять разів більше, ніж зобов’язання Данії, яка є наступним найбільшим постачальником озброєнь.



Хоча зауваження Шольца були сприйняті як докір іншим великим державам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов’язання набагато менші, його публічний заклик до більшої прозорості був підтриманий високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати більше зброї Києву в критичний момент війни.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини: «Берлін і Париж стоятимуть разом на боці України»



Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (ЄФМ), щоб збільшити обсяги поставок і розділити тягар витрат.



«Ми повинні переконатися, що ЄФМ знову запрацює, і ми зможемо знову використовувати його для подальших траншів підтримки України», – сказав високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що без ЄФМ «деякі країни-члени не надаватимуть жодної військової підтримки».



В останні місяці західна військова та фінансова допомога Україні скоротилася, що обмежує здатність Києва захищатися від російських атак і проводити контрнаступальні операції.



Аудит відбувається на тлі спроб Брюсселя і Вашингтона знайти політичний консенсус, який дозволив би погодити пакети фінансової допомоги Києву на загальну суму близько 110 мільярдів доларів.