Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому 17 січня для переговорів щодо продовження допомоги Україні, повідомив Білий дім після того, як президент Володимир Зеленський закликав Захід бути єдиним у підтримці України.

Байден прийме лідерів Палати представників і Сенату, «щоб обговорити критичну важливість його додаткового запиту щодо національної безпеки», повідомила журналістам 16 січня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, Байден наголосить, «наскільки важливо рухатися далі» з цього питання.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив минулого тижня, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.

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Зеленський виступив 16 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, окресливши потреби України в посиленні можливостей протиповітряної оборони під час переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником із національної безпеки Джейком Салліваном.

«Ми повинні отримати перевагу в повітрі для України, – сказав Зеленський. – Так само, як ми отримали перевагу в Чорному морі, ми можемо це зробити. Це дозволить мати прогрес... Партнери знають, що потрібно і в якій кількості».

Пізно ввечері 16 січня Білий дім повідомив, що Байден розмовляв по телефону з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і вони «скоординували постійну непохитну підтримку України з боку своїх країн на тлі агресивної війни Росії».