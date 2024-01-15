Каллас: «у Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії»

У Європи є три-п’ять років, аби «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу», наголосила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Чиновниця в інтерв’ю виданню The Times покликалась на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росія в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

«Це дуже залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію», – каже вона.

Саме тому, вважає прем’єрка Естонії, Заходу потрібно «посилити військову допомогу Україні», аби вона змогла «завдати рішучого удару й позбавити Росію можливості погрожувати сусідам на довгі роки».

Але в довгостроковій перспективі, на її думку, НАТО має ухвалити стратегію «стримування» Росії за зразком холодної війни – яка зокрема передбачає збільшення оборонних витрат кожної країни-члена до щонайменше 2,5% ВВП.

«Росія ніколи не програвала свою останню колоніальну війну. Я багато читаю та намагаюся зрозуміти, як ми можемо розірвати це історичне коло. І ключовим елементом для цього є відповідальність. Вони (Росія. – ред.) ніколи не несли відповідальності за скоєні злочини», – наголосила Каллас.

Раніше Каллас зазначала, що влада Естонії має намір упродовж наступних чотирьох років надавати Києву військову допомогу у розмірі 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу майже на 500 мільйонів євро, наголосила голова уряду.