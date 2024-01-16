Зеленський каже, що отримав «позитивні сигнали» щодо допомоги ЄС і сподівається на рішення Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу в Давосі, що отримав «позитивні сигнали» щодо подальшої фінансової підтримки від Європейського союзу, а також сподівається, що Конгрес США найближчим часом схвалить рішення про подальшу допомогу для Києва.

«Думаю, це питання тижнів. Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас, саме країни Європейського союзу. І так само я впевнений, що вирішиться питання у Конгресі. Без цього неможливо. Ми провели багато діалогів, дискусій, зустрічей і я думаю, що ми не просто так витрачаємо час, такий дороговартісний для нас… Вірю, що буде дуже позитивна реакція від наших партнерів. Ми не даємо Росії окупувати нас, стоїмо міцно, дякуючи нашим воїнам. Що стосується реформ – їх список Україна виконує швидше, ніж до війни», – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що вважає неможливим заморожування війни, тому що «Путін – хижак, який не задовольняється замороженим продуктом».

Зеленський закликав посилювати санкції проти Росії. «Путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі і спільники втратять, тим більша ймовірність, що він пошкодує про початок цієї війни. Путін має пошкодувати. Потрібно, щоб він програв», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що після 2014 року «були спроби заморозити війну на Донбасі».

«Кожне зниження тиску на агресора додає роки війні», – сказав Зеленський.

Пресслужба президента також повідомила про його зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, на яких Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що союзники України повинні гарантувати Києву стабільну підтримку.



«Україна може перемогти у цій війні, але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір», – заявила вона на зустрчі Всесвітньоого економічного форуму в Давосі.

«Українці потребують прогнозованого фінансування протягом 2024 року і надалі. Вони потребують стабільних поставок зброї, щоб захистити Україну і повернути її законну територію», – додала президентка Єврокомісії.

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Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

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