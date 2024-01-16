Україна потребує «стабільних поставок зброї» – президентка Єврокомісії у Давосі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що союзники України повинні гарантувати Києву стабільну підтримку.



«Україна може перемогти у цій війні, але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір», – заявила вона на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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«Українці потребують прогнозованого фінансування протягом 2024 року і надалі. Вони потребують стабільних поставок зброї, щоб захистити Україну і повернути її законну територію», – додала президентка Єврокомісії.



Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.

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Крім того, у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло на розгляді в Конгресі.