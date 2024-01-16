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Україна потребує «стабільних поставок зброї» – президентка Єврокомісії у Давосі

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Захід повинен продовжувати підтримувати опір України російській агресії
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Захід повинен продовжувати підтримувати опір України російській агресії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що союзники України повинні гарантувати Києву стабільну підтримку.

«Україна може перемогти у цій війні, але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір», – заявила вона на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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«Українці потребують прогнозованого фінансування протягом 2024 року і надалі. Вони потребують стабільних поставок зброї, щоб захистити Україну і повернути її законну територію», – додала президентка Єврокомісії.


Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.

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Крім того, у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло на розгляді в Конгресі.

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