Якщо республіканці не виділять допомогу Україні, «вони за багато чого заплатять» – Байден

У тому випадку, якщо республіканці не виділять військову допомогу Україні, вони «за багато чого заплатять», зазначив президент США Джо Байден.

«Ну, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити», – заявив він.

27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.