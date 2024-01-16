Шольц: Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 мільярдів євро в 2024

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Пресслужба канцлера заявила, що розмова стосувалася підтримки України та ситуації на Близькому Сході.

Як заявив сам Шольц, обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

«Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть (Україні – ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро», – заявив він.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу також підтвердив розмову:

«Президент розмовляв сьогодні з канцлером Шольцем у рамках нашої тісної координації, звичайно, з Німеччиною з низки важливих питань. І це, звісно, включає підтримку України та важливість цієї підтримки».

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Кірбі додав, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван відвідує Давос, де триває саміт Всесвітнього економічного форуму, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 9 січня закликав членів Європейського союзу надати більше військової підтримки Україні цього року в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.