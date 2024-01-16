Зеленський обговорив із Дудою євроінтеграцію України та відносини з Польщею

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою у Давосі – про це він повідомив у своїх соцмережах наприкінці доби 16 січня.

«Обговорили наші двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували наші позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО», – заявив він.

Зеленський додав, що розмова також стосувалася ситуації на полі бою та подальшої оборонної підтримки України.

Канцелярія Дуди також повідомила про його зустріч із президентом України, зазначивши, що вони говорили про поточну ситуацію «на полі бою і в суспільстві».

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«Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки», – йдеться в коментарі президента Польщі.

Він додав, що Зеленський може «спокійно» почати переговори з головою польського уряду Дональдом Туском у Києві за кілька днів.

Туск анонсував свій візит до Києва минулого тижня. Він повідомляв, що вестиме переговори щодо подальшої підтримки України, проблеми польських перевізників.

Зеленський і Дуда провели телефонні переговори 9 січня. Серед іншого, вони обговорили питання «взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України».