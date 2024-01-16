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Кубраков розповів про виконання домовленостей із Польщею для розблокування кордонів

За словами Олександра Кубракова, Україна підтверджує раніше взяті на себе зобов’язання для розблокування кордону, оскільки важливо зберегти та продовжити «транспортний безвіз»
За словами Олександра Кубракова, Україна підтверджує раніше взяті на себе зобов’язання для розблокування кордону, оскільки важливо зберегти та продовжити «транспортний безвіз»

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков обговорив із польським колегою Даріушем Клімчаком умови припинення блокування кордону польськими перевізниками – про це він заявив увечері 16 січня.

За його словами, Україна підтверджує раніше взяті на себе зобов’язання для розблокування кордону, оскільки важливо зберегти та продовжити «транспортний безвіз».

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«Ми переконані, що суттєвого впливу на ринок двосторонніх перевезень Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС не здійснила, і у 2023 році співвідношення українських перевізників до польських склало 67% до 33%. До Угоди цей показник складав 60% до 40%», – порівняв міністр.

Він перерахував низку заходів, які країни узгодили наприкінці грудня, і розповів про їх виконання:

  • створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок на пункті «Ягодин – Дорогуськ» – виконано, ефективність оцінять, коли почнеться стабільний рух на пункті пропуску
  • запуск спільної Робочої групи для аналізу ситуації на ринку двосторонніх перевезень та забезпечення ефективного митного та прикордонного контролю – перше засідання провели 8 січня, «у підсумку готуємо спільний план дій»
  • забезпечення перебування іноземних вантажівок в Україні до 60 діб – зроблено; Кубраков подякував Державній митній службі за відповідне рішення
  • відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув» для порожніх вантажівок – працює
  • початок пілотного проєкту на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» без реєстрації в електронній черзі перетину кордону на один місяць: «Ми обіцяли це зробити в день завершення протесту. Технічно ми готові. Сьогодні реєстрація призупиняється. Туди ж направляємо інспекторів Укртрансбезпеки для забезпечення порядку на дорозі»

«Фактично, як ми і говорили раніше – зі свого боку ми все виконали. Домовились на найближчий місяць продовжити роботу над пошуком рішень для збалансування ринку двосторонніх перевезень та повного вирішення проблеми для забезпечення стабільної роботи кордону», – заявив міністр.

Він назвав роботу кордону «життєво важливою» для постачання військових і гуманітарних товарів та функціонування економіки України в умовах війни.

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Польський уряд також повідомив, що під час розмови сьогодні Клімчак закликав українську сторону «якомога швидше» виконати умови угоди з польськими перевізниками, які є відповідальністю Києва.

Держприкордонслужба повідомила 16 січня про відновлення руху вантажівок через пункти «Ягодин – Дорогуськ», «Краківець» та «Рава-Руська».

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив раніше, 16 січня що польські протестувальники досягли порозуміння з урядом і планують розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні від опівдня завтра. При цьому протест попередньо припинили до 1 березня. За словами Клімчака, за цей час мають бути виконані рішення, про які домовилися сторони.

У листопаді 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.

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