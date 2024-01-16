Кубраков розповів про виконання домовленостей із Польщею для розблокування кордонів

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков обговорив із польським колегою Даріушем Клімчаком умови припинення блокування кордону польськими перевізниками – про це він заявив увечері 16 січня.

За його словами, Україна підтверджує раніше взяті на себе зобов’язання для розблокування кордону, оскільки важливо зберегти та продовжити «транспортний безвіз».

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«Ми переконані, що суттєвого впливу на ринок двосторонніх перевезень Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС не здійснила, і у 2023 році співвідношення українських перевізників до польських склало 67% до 33%. До Угоди цей показник складав 60% до 40%», – порівняв міністр.

Він перерахував низку заходів, які країни узгодили наприкінці грудня, і розповів про їх виконання:

створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок на пункті «Ягодин – Дорогуськ» – виконано, ефективність оцінять, коли почнеться стабільний рух на пункті пропуску

запуск спільної Робочої групи для аналізу ситуації на ринку двосторонніх перевезень та забезпечення ефективного митного та прикордонного контролю – перше засідання провели 8 січня, «у підсумку готуємо спільний план дій»

забезпечення перебування іноземних вантажівок в Україні до 60 діб – зроблено; Кубраков подякував Державній митній службі за відповідне рішення

відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув» для порожніх вантажівок – працює

початок пілотного проєкту на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» без реєстрації в електронній черзі перетину кордону на один місяць: «Ми обіцяли це зробити в день завершення протесту. Технічно ми готові. Сьогодні реєстрація призупиняється. Туди ж направляємо інспекторів Укртрансбезпеки для забезпечення порядку на дорозі»

«Фактично, як ми і говорили раніше – зі свого боку ми все виконали. Домовились на найближчий місяць продовжити роботу над пошуком рішень для збалансування ринку двосторонніх перевезень та повного вирішення проблеми для забезпечення стабільної роботи кордону», – заявив міністр.

Він назвав роботу кордону «життєво важливою» для постачання військових і гуманітарних товарів та функціонування економіки України в умовах війни.

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Польський уряд також повідомив, що під час розмови сьогодні Клімчак закликав українську сторону «якомога швидше» виконати умови угоди з польськими перевізниками, які є відповідальністю Києва.

Держприкордонслужба повідомила 16 січня про відновлення руху вантажівок через пункти «Ягодин – Дорогуськ», «Краківець» та «Рава-Руська».

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив раніше, 16 січня що польські протестувальники досягли порозуміння з урядом і планують розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні від опівдня завтра. При цьому протест попередньо припинили до 1 березня. За словами Клімчака, за цей час мають бути виконані рішення, про які домовилися сторони.

У листопаді 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.