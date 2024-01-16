Польські водії розблокували пункт «Ягодин-Дорогуськ» – Держприкордонслужба

Польські перевізники розблокували пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною – про це повідомила Державна прикордонна служба з посиланням на Прикордонну варту Польщі.

«За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники додають, що оформляють та пропускають через кордон вантажівки в обох напрямках у звичайному режимі.

Раніше 16 січня ДПСУ повідомила про розблокування пунктів пропуску «Краківець» та «Рава-Руська».

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Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив раніше, 16 січня що польські протестувальники досягли порозуміння з урядом і планують розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні від опівдня завтра. При цьому протест попередньо припинили до 1 березня. За словами Клімчака, за цей час мають бути виконані рішення, про які домовилися сторони.

У листопаді 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.