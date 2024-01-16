Прикордонники заявили про відновлення руху на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею

Польські водії завершили блокування польсько-українського кордону на двох пунктах пропуску – про це повідомила Державна прикордонна служба 16 січня.

«Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

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Служба додає, що наразі перед цими пунктами пропуску на в’їзд до України чекають майже 700 вантажівок.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив раніше, 16 січня що польські протестувальники досягли порозуміння з урядом і планують розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні від опівдня завтра. При цьому протест попередньо припинили до 1 березня. За словами Клімчака, за цей час мають бути виконані рішення, про які домовилися сторони.

У листопаді 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.