У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

На КПП «Медика-Шегині», який польські фермери припинили блокувати, черга з автівок більша, ніж на трьох заблокованих пунктах пропуску, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Блокування продовжується. Це три напрямки: пункти пропуску «Ягодин», «Рава-Руська», «Краківець». «Шегині» був розблокований днями і там інтенсивність залишається. Звісно ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску «Шегині». Станом на ранок сьогодні (12 січня – ред.) 1000 вантажних засобів перебувало навпроти «Шегині». І десь 800 транспортних засобів – навпроти тих напрямків, що продовжують блокуватися», – зазначив він.

З 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермери призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.