В Україну з Росії по Десні приплив понтонний міст – ДПСУ

У Чернігівській області прикордонники виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який рухався по річці Десна, йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

«Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території. Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою», – йдеться у повідомленні.

Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.

Раніше у Державній прикордонній службі повідомляли про підсилення кордону з Росією та Білоруссю зенітними установками.

Українські військові час від часу повідомляють про запобігання спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.