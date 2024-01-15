П’ять країн ЄС закликають повернути мита на українське зерно

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії запровадження імпортних мит на українське зерно через нібито «недобросовісну конкуренцію», зазначив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

За його словами, «п’ять східних країн входять до числа шести держав-членів ЄС, які здатні виробляти значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно».

«Саме тому Брюссель має вжити заходів, які захистять ринки держав-членів, що межують з Україною, і водночас дадуть їм можливість використовувати свій експортний потенціал. Одним із таких варіантів може стати введення тарифів на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію», – заявив Надь.

Він також додав, що Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина «дотримуються спільної позиції, спрямованої на те, щоб український сільськогосподарський експорт не чинив негативного впливу на європейський сільськогосподарський ринок».

«Тому Брюссель також має забезпечити послідовне застосування сільськогосподарських стандартів ЄС до всіх продуктів, пропонованих європейським споживачам. Ми закликаємо Єврокомісію представити звіт про відповідність виробничих стандартів України стандартам сільськогосподарської продукції ЄС», – наголосив Надь.

Раніше, 3 жовтня 2023 року, Польща та Україна оголосили про те, що домовилися прискорити транзит українських зернових через Польщу до третіх країн.

Втім, вже з 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин з електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Українська влада заявила, що через дії польської сторони несе значні втрати для економіки. Польща каже, що має власні економічні інтереси, які повинна захищати.