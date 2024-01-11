Росія може використати Придністров’я для блокування «зернового коридору» з України – ISW

Кремль може відновити свої зусилля з використання невизнаного Придністров’я для «створення нестабільності в Молдові, аби підірвати експорт українського зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря», йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти кажуть, що 10 січня агентство Reuters повідомило, що в румунському чорноморському порту Констанца у 2023 році було відвантажено 36 мільйонів метричних тон зерна, що є «рекордним показником». При цьому близько 40 відсотків постачання становило українське зерно.

За оцінками ISW, «українські удари по активах Чорноморського флоту Росії змусили російські військово-морські сили відвести деякі кораблі від своєї основної бази в тимчасово окупованому Севастополі на заході Криму».

Це, своєю чергою, посприяло «ефективному використанню Чорноморського зернового коридору в Україні, оскільки міжнародна підтримка цього коридору продовжує зростати, попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та військову загрозу з боку агресора».

Також зазначається, що «Кремль, можливо, дає вказівки суб’єктам у підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я створювати інформаційні умови для можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї в рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови».

«Кремль може розглядати операцію під чужим прапором у Придністров’ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, попри ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря», – йдеться у звіті.

У лютому 2023 року президент Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Також Санду заявляла раніше, що «молдовська влада хоче, аби придністровський конфлікт був врегульований лише мирним шляхом, при перемозі України у війні, розв'язаній Росією, може з’явитися геополітична можливість для досягнення цієї мети».