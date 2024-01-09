Як Болгарія, Румунія та Туреччина очищатимуть Чорне море від мін

Війна Росії проти України перетворює Чорне море на мінне поле, вказують фахівці. Також страждають цивільні судна та експорт зерна з України. Болгарія, Румунія та Туреччина планують вжити заходів – Військово-морські сили трьох членів НАТО спільно очищатимуть море від мін. Що ми знаємо про ініціативу MCM Black Sea – ініціативу з розмінування Чорно моря?

Військові кораблі Болгарії, Румунії та Туреччини спільно патрулюватимуть та очищатимуть акваторію Чорного моря від морських мін. Ініціатива спільних операцій трьох країн-членів НАТО в регіоні походить від Туреччини. Вперше про це заговорили минулого року, але вже починаються дії.

Меморандум про створення Чорноморської спільної протимінної групи (MSM Black Sea) буде підписаний 11 січня в Стамбулі, підтвердив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв.

Ця новина з’явилася на тлі майже дворічної війни Росії проти України.

Напруга в Чорноморському регіоні також зростає, кажуть фахівці, через спроби Кремля саботувати експорт зерна з України.

Також почастішали інциденти за межами зони бойових дій. Наприкінці минулого року грецький вантажний корабель під панамським прапором у Чорному морі натрапив на російську міну. Виникла пожежа, постраждали двоє моряків. Це не перший такий випадок.

Крім того, ВМФ Росії анонсував навчання протягом усього літа, в тому числі в морській економічній зоні Болгарії.

Хоча операція з розмінування має більш гуманітарний характер, вказують фахівці, вона також має показати Росії, що інші країни регіону не згодні з її демонстрацією військового домінування в Чорному морі.

«Війна в Україні, розв'язана Росією, тягне за собою ризики для нашої території, для безпеки судноплавства, і щоб мінімізувати ці ризики, військово-морські сили трьох країн залучаються для розмінування, сподіваємося, успішного», – заявив болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв.

Міноборони Болгарії планує, щоб група була оперативна протягом кількох місяців. Кожна з трьох країн візьме участь з різними типами кораблів.

Меморандум діятиме 3 роки, може бути продовжений ще на три та може бути розірваний у будь-який момент.

Що ми знаємо на цей момент про ініціативу розмінування? Відповіді – у наступних рядках.

Що таке MCM Black Sea?

MCM Black Sea (протимінні заходи) називають ініціативою з очищення Чорного моря від морських мін.

«Через війну між Україною та Росією в українських і російських портах є міни. Іноді вони «відв'язуються» і досягають наших проток через течію», – заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер після зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в грудні.

«Наші тральщики здійснюватимуть постійне патрулювання до точки, де закінчуються (морські) кордони Румунії», – сказав Гюлер.

Через війну між Україною та Росією в українських і російських портах є міни

Поки що участь протимінних кораблів передбачається лише для Румунії, Болгарії та Туреччини.

Ініціатива залишається відкритою для спільних дій та участі протимінних сил і коштів інших держав-членів НАТО за межами Чорноморського регіону. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони Болгарії на запитання Радіо Свобода.

Переговори між трьома країнами-учасницями про створення групи велися за участю альянсу.

«Діяльність MCM Black Sea не буде спрямована проти будь-якої іншої країни... і буде здійснюватися без заміни присутності та проведення діяльності НАТО зі стримування та оборони в Чорноморському регіоні», – йдеться в заяві.

Хто керуватиме групою?

Керувати Військово-морською групою протимінної оборони в Чорному морі буде комітет, в якому братимуть участь глави ВМС трьох країн. Це буде орган ухвалення рішень і керуватиме кожною операцією цільової групи.

Дії у визначених районах здійснюватимуться за розкладом, «також будуть вказані заплановані сили на відповідний період активізації угруповання (не більше 4 періодів по 15 днів на календарний рік)», – повідомили в болгарському міністерстві.

Скільки кораблів візьме участь?

«Оптимальна участь від кожної країни-учасниці для відповідної активації групи – це один корабель», – йдеться у відповіді Міноборони Болгарії на запит Радіо Свобода.

Діяльність MCM Black Sea не буде спрямована проти будь-якої іншої країни

«Поки що такі параметри не обговорювалися…», – написав заступник міністра Атанас Запрянов, який веде переговори від Болгарії.

Кораблями, які беруть участь, можуть бути командний корабель, протимінний, допоміжний, судно або патрульний кораблі. Також можна задекларувати додаткові внески гелікоптерами, групами знешкодження мін, безпілотними комплексами.

Штабні офіцери та офіцери зв'язку з кожної країни мають бути призначені на посади в береговому та плавучому штабі групи.

Болгарія має три кораблі – мінні мисливці. Найновіші – «Струма» та «Места». Їх купили за 2 мільйони доларів, вони 1984-2020 рр. випуску, а в 1985-2005 рр. були модернізовані. Вони використовувалися ВМС Нідерландів до 2006 року.

Румунія купила у вересні 2023 року два мінні мисливці у Великої Британії – HMS Blyth та HMS Pembroke. Міністерство оборони Великої Британії оголосило цю угоду стратегічною в рамках зобов’язань Лондона щодо безпеки в Чорному морі.

Оптимальна участь від кожної країни-учасниці для відповідної активації групи – це один корабель

Один із двох кораблів, HMS Blyth (1999 року випуску), був сфотографований під час проходження через Босфор у грудні 2023 року.

Туреччина має понад 10 суден-міношукачів. Найстаріший – 1998 року випуску, найновіший – 2009 року.

Варто мати на увазі, що Туреччина не дозволяє проходити через Босфор військовим кораблям Росії чи України, посилаючись на Конвенцію про протоки Монтре. Сюди входять і мінні тральщики, які Велика Британія подарувала Києву.

Коли почнуться операції?

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядами Болгарії, Румунії та Туреччини щодо створення Чорноморських протимінних сил (MSM Black Sea) заплановане на 11 січня 2024 року в Стамбулі.

Законодавство Туреччини вимагає ратифікації меморандуму парламентом країни. Потім триватиме процес оперативного планування та створення інструкцій для групових дій у всіх планах. У Міноборони очікують, що для цього знадобиться час – кілька місяців.

Під час переговорів між Софією, Бухарестом і Анкарою три країни погодилися, що меморандум «не є юридично обов'язковим у розумінні міжнародного права». Тому немає необхідності ратифікувати документ парламентами, достатньо рішення уряду.

Операція допоможе Україні

У липні 2023 року Росія вийшла з угоди про експорт українського зерна через Чорне море та знову почала обстріл українських портів, звідки завантажується зерно. Росія також почала військові навчання у виключній економічній зоні Болгарії та продовжувала їх місяцями.

У серпні сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії «Василь Биков» зробив попереджувальний постріл у бік турецького корабля «Шукру Окан», який йшов під прапором Палау, після того, як судно не відповіло на вимогу зупинитися для огляду. Корабель був неподалік від територіальних вод Туреччини.

Також було кілька інцидентів із мінуванням. У липні минулого року біля румунського курорту Костінешть, який розташований за 30 км від болгарського кордону, спалахнула морська міна. У жовтні вибух міни завдав незначних пошкоджень вантажному судну під прапором Туреччини.

Це сприятиме експорту зерна з України

Військове командування України в листопаді заявило, що російські військові літаки скидають «вибухові предмети» над можливими маршрутами руху цивільних суден у Чорному морі. Однак нещодавно створений морський коридор, який проходить поблизу узбережжя Румунії та Болгарії, все ще працює.

У жовтні Тагарєв заявив, що операція трьох країн сприятиме підвищенню безпеки в територіальних водах і виключній економічній зоні Болгарії.

«Це також сприятиме експорту зерна з України», – додав Тагарєв.

(Оригінал публікації на сайті Болгарської редакції Радіо Свобода)