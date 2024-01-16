Польські перевізники зупиняють страйк на кордоні з Україною до 1 березня – міністр

Польські протестувальники досягли певного порозуміння з урядом і від завтра, з 12:00 за місцевим часом пункти пропуску на польсько-українському кордоні будуть розблоковані, повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак. Страйк перевізники зупинили до початку весни і дають час уряду виконати їхні вимоги, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За словами міністра, переговори уряду з перевізниками тривали понад місяць. Також були численні розмови з українським віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим.

«Протест буде припинений до 1 березня. Це не означає закінчення діалогу, а навпаки, починаємо дуже інтенсивні і конструктивні розмови, які мають дати конкретний ефект – виконання рішень, про які ми домовилися, швидку реалізацію всього того, що вимагають перевізники, котрі з нами сьогодні підписали угоду. Попереду багато роботи», – сказав міністр інфраструктури Даріуш Клімчак.

Урядовець повідомив, що в угоді уряду з перевізниками є низка пунктів.

«Пункт перший, який стосується моніторингу дотримання домовленостей між Польщею і Україною, містить в собі п’ять дуже важливих тем. Зокрема, йдеться, про пілотне повне виключення системи е-черга на пункті пропуску Мальховіце-Нижанковичі. Це також стосується моніторингу декларації української сторони щодо терміну перебування вантажних транспортних засобів, які зареєстровані за межами України. До сьогодні цей час перебування був 20 днів. Ми будемо стежити за обіцянкою України, щоб цей час був збільшений до 60 днів. Ми би хотіли, щоб наші відносини з українською стороною були взаємні. Польща є вікном у світ для України і будемо прагнути, щоб те, що ми пропонуємо Україні, так само було запропоноване в ста процентах польській стороні. Пункт другий стосується нашого діалогу з Європейським союзом щодо угоди. Третій пункт стосується теж розмов є ЄС щодо отримання фінансової підтримки для польських підприємців у сфері транспорту», – наголосив Клімчак.

У листопаді 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернути дозволи на вантажні перевезення для українських водіїв, які через війну Росії проти України скасував ЄС.

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На початку січня польські фермери припинили страйк на пункті пропуску «Медика-Шегині». Це сталося після того, як влада і протестувальники з організації «Підкарпатське ошукане село» підписали порозуміння про зняття блокади. У цьому документі йшлося про те, що уряд зобовʼязується виконати три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.

Проте польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску «Ягодин», «Рава-Руська», «Краківець» на кордоні з Україною. Вони заблокували рух вантажівок, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги.