Зміцнення східного флангу НАТО і зустрічі, пов’язані з Україною – Анджей Дуда про плани в Давосі

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі, як і минулоріч, питання України домінуватимуть. Про це перед своїм візитом до Швейцарії повідомив президент Польщі Анджей Дуда.



«Для нас одна з найважливіших тем – щоб війна в Україні закінчилася перемогою України. Ця перемога буде полягати у тому, що план миру Володимира Зеленського про повернення окупованих Росією територій, про те, що Україна буде незалежною, суверенною державою в своїх міжнародно визнаних кордонах, буде реалізований. Отже, велике завдання заохочувати до зміцнення східного флангу НАТО і про це я буду розмовляти з нашими союзниками, бо вважаю одним з найважливіших своїх завдання – безпека Польщі», – сказав він.



Президент Польщі акцентував на тому, що дедалі більше країн беруть участь у зустрічах щодо Формули миру – це добрий сигнал.



«Чергових 17 держав долучилися до цієї ініціативи, де дискутується і триває пошук, з одного боку, мирного розв’язання конфлікту, який виник через російську агресію на Україну, а з другого боку, що для мене очевидне, – це місце, де можна твердо говорити, хто є агресором і де від самого початку президент Зеленський чітко представляє свою позицію і свій план миру. Представники Польщі від самого початку беруть участь у цих розмовах. Таких засідань було кілька, вчора у цьому засіданні брав участь міністр Мешко Павлак», – повідомив польський президент.

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За словами Дуди, під час його візиту у Давосі він матиме зустрічі, пов’язані з Україною.



«Я матиму низку зустрічей в рамках «Українського дому», котрий Україна організувала в Давосі. Також там буде знову виставка присвячена жертвам російських злочинів в Україні, говоримо про цивільні жертви. Я буду брати участь у відкритті і промоції цієї виставки, щоб якомога більше учасників Давосу – передусім політиків – відвідали цю виставку, бо важливо усвідомлювати, наскільки драматична ситуація», – каже він.



Також Дуда наголосив, що надзвичайно важливі для Польщі є питання розвитку співпраці з країнами «Трьох морів» (ініціатива «Трьох морів» – міжнародна, економічна та інфраструктура ініціатива, яка об’єднує 12 країн ЄС, розташованих поблизу Балтійського, Чорного і Адріатичного морів).



«Польща є співорганізаторами «Дому Трьох морів», в якому заплановано багато зустрічей, які стосуються безпеки та розвитку інфраструктурної співпраці. Там ми будемо мати зустрічі з президентами, дебати і панельні дискусії. В них братиме братиме участь американський Atlantic Council, діємо у співпраці з партнером «Трьох морів», яким є США. Буде багато представників арабських та азійських країн. Хочемо показати ініціативу «Трьох морів» як дуже привабливий регіон Європи для інвестицій, як ту частину Європи, яка зараз найдинамічніше розвивається», – наголосив Анджей Дуда.

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Всесвітній економічний форум відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15-19 січня. Організатори анонсували на 16 січня виступ президента України Володимира Зеленського. Він вже прибув до Швейцарії з робочим візитом.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».