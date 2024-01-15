Зеленський прибув до Швейцарії з візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом.

Він планує зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі, зокрема у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.



Зеленський уточнив, що у Давосі він планує провести важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку євроатлантичної інтеграції України, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість країни.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела, повідомило, що, зокрема, президент України у Давосі зустрінеться з виконавчим директором одного з провідних американських банків, JPMorgan Джеймі Даймоном. JPMorgan консультував Зеленського щодо залучення приватного капіталу для різних проєктів із реконструкції. Офіційно про зустріч поки не повідомляли.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».

Організатори Всесвітнього економічного форуму, який відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15-19 січня, анонсували виступ президента України Володимира Зеленського. Він запланований на 16 січня.