Байден обговорив з керівництвом Конгресу допомогу Україні та попередив про наслідки бездіяльності

Президент CША Джо Байден зустрівся з керівництвом Конгресу, представниками деяких комітетів Палати представників, щоб обговорити нагальну потребу продовжувати підтримувати Україну.



Як повідомляє пресслужба Білого дому, під час зустрічі Байден наголосив на важливості того, щоб Конгрес США забезпечив Україну необхідними ресурсами, в тому числі засобами протиповітряної оборони та артилерії, для захисту від російської агресії.



«Президент обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, Сполучених Штатів та світу. Він був чіткий: подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США», – йдеться у заяві.



У Білому домі зазначають, що Байден «також чітко дав зрозуміти, що потрібно діяти зараз, щоб вирішити проблеми на кордоні» і сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, які відбуваються в Сенаті.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

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27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив минулого тижня, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.