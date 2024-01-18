Кемерон порівняв Путіна з Гітлером і закликав не умиротворяти його

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон порівняв президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і закликав не умиротворяти його. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico.

«Таке відчуття, що знову настали 1930-ті роки, але з російським лідером Володимиром Путіним у ролі Гітлера», – заявив чиновник у швейцарському Давосі. Він додав, що війна в Україні залишається для нього «абсолютним пріоритетом номер один».

Кемерон наголосив, що це «виклик для нашого покоління».

«Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 1930-х роках, ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яким є його вторгнення», – наголосив він.

«Єдина річ, яку ми можемо зробити, – це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає», – додав Кемерон.

Минулого місяця аналітики з американського Інституту вивчення війни наголосили, що постійна безпекова допомога Заходу, яка дає змогу українським силам відбивати поточні й майбутні російські наступальні дії і звільняти більше української території, «є єдиним курсом дій на даний момент, що може зробити постійною неспроможність Росії досягти максималістських цілей Путіна в Україні».

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що союзники України повинні гарантувати Києву стабільну підтримку. «Україна може перемогти у цій війні, але ми повинні продовжувати підтримувати їхній опір», – заявила вона на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.

У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

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