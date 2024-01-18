У Парижі стартує «артилерійська коаліція» для України, Умєров скасував візит «із міркувань безпеки»

Західні союзники України запустять «артилерійську коаліцію» на церемонії в Парижі 18 січня, щоб посилити українські збройні сили, які протистоять російському вторгненню.

Ініціатива під керівництвом США і Франції, що складається з 23 країн, є частиною зусиль Контактної групи з оборони України («Рамштайн»), яка об’єднує понад 50 союзників Києва.

Україну на церемонії мав представляти міністр оборони Рустем Умєров, але його поїздку до Парижа в останній момент скасували. Французький уряд заявив, що через «міркування безпеки», пише агентство AFP. Про які саме застереження йдеться – не уточнюють. Міноборони України ситуацію не коментувало.

У Міністерстві оборони Франції заявили, що «артилерійська коаліція» прагне об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу й її армії майбутнього, у короткостроковій і довгостроковій перспективі».

Ініціатива також розглядається як ще один вирішальний крок у переході України від радянської до західної артилерії. Але цей перехід зіткнувся з основною перешкодою у нестачі боєприпасів для західної техніки. Щоб впоратися з дефіцитом снарядів, Європейський союз пообіцяв доставити один мільйон снарядів до весни, але наразі було поставлено лише близько 300 тисяч.

Запуск «артилерійської коаліції» відбудеться через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж поставить в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також «кілька сотень» бомб.

Макрон заявив журналістам на пресконференції 16 січня, що пріоритетом Європи має бути «не дати Росії перемогти».

Президент Франції також повідомив, що здійснить візит до Києва в лютому. Під час цього візиту йтиметься про двосторонню угоду про гарантії безпеки між Києвом і Парижем, схожу на домовленість, узгоджену між Києвом і Лондоном.

Аналітики неодноразово заявляли, що Захід повинен продовжувати і посилювати військову підтримку України, щоб запобігти перемозі Росії у початій нею війні.