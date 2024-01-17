Кулеба і Камерон «узгодили кроки» щодо втілення безпекової угоди з Британією в Давосі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із британським колегою Девідом Камероном у рамках саміту Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це сторони повідомили 17 січня.

За словами Кулеби, зустріч стала продовженням переговорів президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака в Києві. Тоді було підписано двосторонню угоду про безпекову співпрацю.

«Девід Камерон і я узгодили в Давосі кроки щодо втілення домовленостей в реальність. Ми сфокусувалися на військовій допомозі Великої Британії, шляху України до НАТО, перемогах на суходолі та в морі і постачанні далекобійних ракет», – написав голова МЗС у своєму твітері.

Голова британської дипломатії у своєму коментарі заявив, що Лондон буде підтримувати України «стільки, скільки знадобиться».

«Був радий бачити вас (Кулебу – ред.) на саміті ВЕФ. Британія рішуче наміряється мобілізувати більше підтримки Україні, яка продовжує боротися проти російської агресії», – додав Камерон.

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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Того ж дня голова британського уряду заявив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів – це найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни.