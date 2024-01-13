Угода щодо гарантій безпеки з Британією стане «еталоном» для інших країн – Шмигаль

Угода щодо гарантій безпеки України з Британією стане «еталонним варіантом для інших країн», зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

«Дуже важливо, щоб в еталоні були включені максимальні гарантії для нашої держави. І так воно і є... Британія буде підтримувати Україну під час агресії стільки, скільки буде потрібно», – сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що «ця угода є першою, але не останньою».

«Ми сьогодні ведемо переговори з партнерами щодо підписання аналогічних угод», – додав він.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Загалом документ складається з 9 частин, зокрема, «Оборона та безпека, «Невійськова безпека», «Політичне співробітництво», «Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова», «Реформи». Ця угода є чинною протягом десяти років від дати її підписання.

Відповідно до угоди, у разі збройного нападу Росії на Україну будуть проведені консультації протягом 24 годин для «визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії».

Також у підписаній угоді Київ і Лондон визнають, що Росія та її «проксі» використовують небезпечну організовану злочинність (НОЗ), зокрема незаконне фінансування, для фінансування дій, спрямованих на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, а також її внутрішньої стабільності. Документ передбачає заходи протидії цьому.

Як пояснив на своїй сторінці в фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров, угода формалізує підтримку низки програм, яку Велика Британія надає і продовжуватиме надавати, зокрема в галузях обміну розвідданими, кібербезпеки, медичної та військової підготовки, співпраці з питань ОПК. Також, як зауважує міністр, зобов’язує Велику Британію проводити консультації з Україною в разі повторного нападу Росії на Україну та надавати оборонну підтримку.