Сунак запевнив, що Британія готова до «подальших військових дій» проти єменських хуситів

Велика Британія готова «знову вдатися до військових дій проти хуситів у Ємені», зазначив прем’єр-міністр Ріші Сунак у зверненні до парламенту 15 січня.

Він попередив, що Сполучене Королівство може «завдати нових ударів, якщо повстанці продовжать утримувати заручників і становитимуть загрозу міжнародному судноплавству у регіоні».

«Загрози судноплавству мають припинитися. Незаконно затримані судна та екіпажі мають бути звільнені. І ми, як і раніше, готові підкріпити свої слова діями», – наголосив політик.

Він запевнив, що «залишається відданим ідеї проконсультуватися із парламентом перед початком тривалих військових дій у регіоні, однак, аргументував рішення розпочати удари без схвалення парламенту під час спільних дій зі США».

«Було необхідно вдарити швидко…, щоб захистити безпеку», – пояснив Сунак.

Раніше, 12 січня, Сполучені Штати і Британія завдали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Перед цим Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснювали свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

У Білому домі заявили, що акти піратства Хуті вплинули на понад 50 країн і змусили понад 2000 кораблів йти обхідними шляхами на тисячі кілометрів, щоб уникнути Червоного моря. Крім того, Білий дім заявив, що екіпажі з понад 20 країн були або взяті в заручники, або опинилися під загрозою через піратство Хуті.

Кірбі сказав, що триває «оцінка бойових збитків», щоб визначити, наскільки були знижені можливості Хуті. Британія заявила, що, зокрема, були уражені аеродроми.

Іран негайно засудив напади, заявивши, що вони спричинять подальшу нестабільність на Близькому Сході.