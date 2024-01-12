Зеленський: четверо українських моряків перебувають у полоні хуситів

Четверо українських моряків перебувають у полоні у єменських повстанців Хуті, Україна працюватиме над їхнім поверненням, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ситуація в Червоному морі для нас також дуже важлива, тому що вона вплинула на безпеку українських громадян. Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів. І ми будемо працювати над їхнім поверненням», – заявив він у Києві на спільній з прем’єром Британії Ріші Сунаком пресконференції.

Сполучені Штати та Британія вночі 12 січня завдали ударів з повітря та моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

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Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.