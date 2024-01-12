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Хто такі єменські хусити і чому їх атакують?

Тіні хуситських повстанці в Ємені на тлі прапору країни (ілюстраційне фото)
Тіні хуситських повстанці в Ємені на тлі прапору країни (ілюстраційне фото)

Сполучені Штати та Британія завдали ударів з повітря та моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі, що стало драматичним регіональним розширенням війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі.

Оскільки свідки в Ємені підтвердили агентству Reuters вибухи по всій країні, президент Джо Байден у своїй заяві ввечері в четвер попередив, що без вагань вживе подальших заходів, якщо це буде необхідно.

Ось деякі подробиці про групу, яку підтримує Іран.

ІСТОРІЯ

Наприкінці 1990-х сім’я Хуті на крайній півночі Ємену заснувала рух релігійного відродження зейдитської секти шиїтського ісламу, яка колись правила Єменом, але чия північна частина стала бідною та маргіналізованою.

Оскільки тертя з урядом зростали, вони вели серію партизанських воєн з національною армією та короткий прикордонний конфлікт із сунітською Саудівською Аравією.

ВІЙНА В ЄМЕНІ

Війна почалася наприкінці 2014 року, коли Сану захопили хусити. Стурбована зростанням впливу шиїтського Ірану вздовж свого кордону, Саудівська Аравія в березні 2015 року втрутилася на чолі підтримуваної Заходом коаліції на підтримку уряду, який є союзником Саудівської Аравії.

Хусити встановили контроль над значною частиною півночі та іншими великими населеними пунктами, тоді як міжнародно визнаний уряд базується в Адені.

Люди на березі Червоного моря на тлі вантажного судна Galaxy Leader, захопленого хуситами біля берегу Ємена в грудні 2023 року
Люди на березі Червоного моря на тлі вантажного судна Galaxy Leader, захопленого хуситами біля берегу Ємена в грудні 2023 року

Ємен насолоджувався більш ніж роком відносного спокою на тлі мирних спроб під проводом ООН. Саудівська Аравія веде переговори з хуситами, намагаючись вийти з війни.

Але напади хуситів на Ізраїль збільшили ризики конфлікту для Саудівської Аравії.

НАПАД ХУСИТІВ НА ІЗРАЇЛЬ

Хусити кажуть, що їхні атаки на судноплавні маршрути в Червоному морі є демонстрацією підтримки палестинців та ХАМАСу, ісламістського угруповання, яке контролює сектор Газа, у його війні проти Ізраїлю.

Напади хуситів порушили міжнародну торгівлю, змусивши міжнародне судноплавство здійснювати довгий маршрут навколо Південної Африки, щоб уникнути удару. Зростання вартості доставки викликає побоювання, що це може спровокувати новий спалах глобальної інфляції.

Хуситські бійці в Ємені. Хусити підтримуються Іраном, який також і озброює їх
Хуситські бійці в Ємені. Хусити підтримуються Іраном, який також і озброює їх

США заявили, що Австралія, Бахрейн, Канада та Нідерланди підтримали операцію проти хуситів і намагалися представити авіаудари як частину міжнародних зусиль з відновлення вільного потоку торгівлі на ключовому маршруті між Європою та Азією, який становить приблизно 15% світового судноплавства.

ЯКА МЕТА АТАК ХУСИТІВ?

Хусити є частиною так званої «Вісі опору» – антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань («Хамас», «Хезболла» та хусити), яких підтримує Іран.

Гасло хуситів: «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу».

Хусити вже чимало років ведуть збройну боротьбу з центральним урядом Ємену, який розташовується в Адені. Також хусити здійснюють напади і на Саудівську Аравію
Хусити вже чимало років ведуть збройну боротьбу з центральним урядом Ємену, який розташовується в Адені. Також хусити здійснюють напади і на Саудівську Аравію

ЗВ'ЯЗКИ З ІРАНОМ

Хусити налагодили зв’язки з Іраном, але неясно, наскільки глибокими є ці відносини. Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії звинувачує Іран в озброєнні та навчанні хуситів, обидва звинувачення заперечують.

Коаліція також стверджує, що підтримувана Іраном ліванська «Хезболла» допомагає хуситам – ці звинувачення вона відкидає.

Американський військовий корабель USS Carney, який несе ракети, проходить Суецький канал 26 листопада 2023 року. Цей корабель в грудні збив багато безпілотників, які запускали єменські хусити в Червоному морі
Американський військовий корабель USS Carney, який несе ракети, проходить Суецький канал 26 листопада 2023 року. Цей корабель в грудні збив багато безпілотників, які запускали єменські хусити в Червоному морі

У той час як Іран захищає хуситів як частину своєї регіональної «вісі опору», єменські експерти кажуть, що хусити мотивовані насамперед внутрішнім порядком денним, хоча вони поділяють політичну прихильність до Ірану та «Хезболли».

Хусити заперечують те, що вони маріонетками Ірану, і кажуть, що вони борються з корумпованою системою.

(Оригінал публікації агенції Reuters)

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