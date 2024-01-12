У НАТО прокоментували удари по позиціях хуситів у Ємені

Удари військових США і Великої Британії «по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені були оборонними та мали на меті зберегти свободу судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі», зазначив 12 січня речник НАТО.

«Сили хуситів підтримуються, постачаються і оснащуються Іраном. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх маріонеток», – наголосив речник НАТО.

Зазначається, що «сили НАТО не брали участі в авіаударах, які здійснили США і Велика Британія, які є членами Альянсу, а дві інші країни-члени НАТО, Нідерланди і Канада, надали підтримку».

Водночас у заяві речника не вказується, чи підтримали удари решта країн-членів Альянсу.

Раніше західні медіа повідомили з посиланням на американських посадовців, що США та Британія вперше завдали ударів по позиціях хуситів через їхні атаки на судна в Червоному морі наприкінці минулого року. За повідомленням, був уражений понад десяток об’єктів, зокрема, системи протиповітряної оборони і місця зберігання зброї.

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.