У МЗС Ірану відреагували на удари по позиціях руху Хуті в Ємені

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані «рішуче засудив» удари США та Великої Британії по низці міст Ємену.

«Ці навмисні напади не матимуть ніякого результату, окрім ескалації напруги та нестабільності в регіоні», – заявив Канаані.

Іранський чиновник назвав напади з боку США та Британії «навмисною дією, явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Ємену, також порушенням міжнародних законів і правил».

Представник зовнішньополітичного відомства Ірану закликав міжнародну спільноту «запобігати розповсюдженню війни, нестабільності та відсутності безпеки у регіоні за допомогою відповідних реакцій та дій».

Раніше західні медіа повідомили з посиланням на американських посадовців, що США та Британія вперше завдали ударів по позиціях хуситів через їхні атаки на судна в Червоному морі наприкінці минулого року. За повідомленням, був уражений понад десяток об’єктів, зокрема, системи протиповітряної оборони і місця зберігання зброї.

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.