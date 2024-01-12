Данія відправить військовий корабель у Червоне море – МЗС

Данія має намір відправити фрегат у Червоне море, аби «підтримати міжнародну коаліцію, яка захищає судна від нападів хуситів», йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ країни.

«Уряд Данії повністю підтримує реакцію США та операцію проти єменських хуситів. Напади хуситів на комерційні судна не можуть залишитися без відповіді. Данія візьме участь своїм фрегатом у міжнародній оборонній коаліції», – повідомляють у відомстві.

Раніше західні медіа повідомили з посиланням на американських посадовців, що США та Британія вперше завдали ударів по позиціях хуситів через їхні атаки на судна в Червоному морі наприкінці минулого року. За повідомленням, був уражений понад десяток об’єктів, зокрема, системи протиповітряної оборони і місця зберігання зброї.

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.