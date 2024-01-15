Хусити обстріляли американське торгове судно в Червоному морі

Єменські хусити 15 січня випустили протикорабельну балістичну ракету, яка вразила танкер Gibraltar Eagle під прапором Маршаллових островів і США, повідомило Центральне командування Збройних сил США в мережі X. Судно не зазнало значних ушкоджень і продовжує свій шлях.

За даними американських військових, раніше 15 січня інша протикорабельна балістична ракета, випущена в бік Червоного моря, не долетіла та впала на території Ємену. Повідомлень про постраждалих та руйнування немає.

За повідомленням катарського телеканалу «Аль-Джазіра», хусити підтвердили атаку на танкер.

Дві ночі поспіль, 12 і 13 січня, американські та британські військові завдали ударів по цілях хуситів у Ємені. 13 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по обʼєктах хуситів у Ємені, якщо ті не припинять напади на торгові судна в Червоному морі.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що вступлять у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного в США та ЄС терористичним.

Хусити контролюють північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Упродовж останніх днів обстріли в Червоному морі відбуваються майже щодня. При цьому атак зазнають і судна, які не належать Ізраїлю і не повʼязані з ним. Обстріл уже порушив міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією. Різні судноплавні компанії тимасово зупинили свою діяльність у регіоні, спрямовуючи судна за довшим маршрутом навколо Африки.