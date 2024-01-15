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Хусити обстріляли американське торгове судно в Червоному морі

Прихильник хуситів поблизу міста Сана, 14 січня 2024 року
Прихильник хуситів поблизу міста Сана, 14 січня 2024 року

Єменські хусити 15 січня випустили протикорабельну балістичну ракету, яка вразила танкер Gibraltar Eagle під прапором Маршаллових островів і США, повідомило Центральне командування Збройних сил США в мережі X. Судно не зазнало значних ушкоджень і продовжує свій шлях.

За даними американських військових, раніше 15 січня інша протикорабельна балістична ракета, випущена в бік Червоного моря, не долетіла та впала на території Ємену. Повідомлень про постраждалих та руйнування немає.

За повідомленням катарського телеканалу «Аль-Джазіра», хусити підтвердили атаку на танкер.

Дві ночі поспіль, 12 і 13 січня, американські та британські військові завдали ударів по цілях хуситів у Ємені. 13 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по обʼєктах хуситів у Ємені, якщо ті не припинять напади на торгові судна в Червоному морі.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що вступлять у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного в США та ЄС терористичним.

Хусити контролюють північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Упродовж останніх днів обстріли в Червоному морі відбуваються майже щодня. При цьому атак зазнають і судна, які не належать Ізраїлю і не повʼязані з ним. Обстріл уже порушив міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією. Різні судноплавні компанії тимасово зупинили свою діяльність у регіоні, спрямовуючи судна за довшим маршрутом навколо Африки.

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