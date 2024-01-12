Білий дім: США не хочуть війни з Єменом, але вдаватимуться до подальших дій у разі нових атак Хуті

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що президент США Джо Байден схвалив удари по об’єктах підтримуваних Іраном Хуті в Ємені після атаки повстанців 9 січня. Військово-морські сили США і Великої Британії відбили цю атаку, збивши безпілотники і ракети, випущені хуситами з Ємену в бік південної частини Червоного моря.

Кірбі наголосив 12 січня, що Сполучені Штати не хочуть війни з Єменом або будь-якого конфлікту, але без вагань вживатимуть подальших дій у разі нових атак.

«Усе, що робив президент – намагався запобігти ескалації конфлікту, включаючи удари минулої ночі», – сказав він.

Рада безпеки ООН скликала екстрене засідання на 12 січня. Засідання на прохання Росії відбудеться після обговорення ситуації в Секторі Гази.

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Сполучені Штати і Британія вночі 12 січня завдали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Перед цим Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснювали свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

У Білому домі заявили, що акти піратства Хуті вплинули на понад 50 країн і змусили понад 2000 кораблів йти обхідними шляхами на тисячі кілометрів, щоб уникнути Червоного моря. Крім того, Білий дім заявив, що екіпажі з понад 20 країн були або взяті в заручники, або опинилися під загрозою через піратство Хуті.

Кірбі сказав, що триває «оцінка бойових збитків», щоб визначити, наскільки були знижені можливості Хуті.

Британія заявила, що, зокрема, були уражені аеродроми.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який все ще перебуває в лікарні через ускладнення після операції на рак простати, раніше заявив, що удари були спрямовані по безпілотниках, балістичних і крилатих ракетах Хуті, а також по прибережних радарах.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що удари були «необхідними і пропорційними».

Іран негайно засудив напади, заявивши, що вони спричинять подальшу нестабільність на Близькому Сході.