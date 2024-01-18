Зеленський і Макрон доручили «прискорити переговори» щодо безпекової угоди

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном – про це він заявив увечері 18 січня.

За його словами, він подякував Макрону за запуск ініціативи «Артилерійська коаліція» та за зобов’язання Франції виробити для України додаткові артилерійські системи «Цезар» із боєприпасами в 2024 році.

«Докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО», – заявив голова держави.

Він додав, що розповів Макрону про початок підготовки Глобального саміту миру.

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«Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7», – повідомив він.

Пресслужба Макрона повідомила, що під час розмови із Зеленським він підтвердив намір відвідати Україну в лютому. Він також висловив зацікавленість в укладенні двосторонньої угоди про безпеки.

«У зв’язку з цим президент республіки підтвердив і деталізував нові військові поставки. Він також наголосив на важливості, яку надає розвитку спільного з Україною виробництва військової техніки», – заявили в адміністрації президента Франції.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.